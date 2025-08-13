13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Terranova del Pollino: la Polizia partecipa al “Laboratorio sulla sicurezza stradale”

Giuseppe Cutro 13 Agosto 2025
centered image

Nell’occasione gli operatori della Polizia Stradale di Potenza hanno allestito il “Villaggio della sicurezza stradale”

Nello splendido scenario di Terranova del Pollino in Provincia di Potenza, la Polizia di Stato ha partecipato al “Laboratorio di sicurezza stradale” organizzato dall’Associazione culturale ludico-ricreativa “Pollinolandia città della creatività” per richiamare l’attenzione della comunità locale sugli importanti e sempre attuali temi della sicurezza stradale.

Nell’occasione gli operatori della Polizia Stradale di Potenza hanno allestito il “Villaggio della sicurezza stradale” con percorsi per simulare lo stato di ebbrezza alcolica tramite speciali occhiali e verifiche con etilometro, mentre per i più giovani è stata predisposta una pista ciclabile per l’apprendimento delle regole della strada, l’uso del casco e l’attenzione alla guida.

Nell’affollata Piazza “Virgallita“ del piccolo Comune montano ha fatto tappa anche il Camper Azzurro della Polizia Stradale, vera e propria aula itinerante attrezzata  di strumenti interattivi, e di un tappeto dotato di visori per simulare la guida sotto l’effetto  di alcool o sostanze stupefacenti, utile a sensibilizzare i cittadini e promuovere il tema della sicurezza stradale.

About Author

Giuseppe Cutro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Monticchio: torna il Ninfea Festival della Rigenerazione

13 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Pescopagano: pronta 2a edizione della “Tavolata dei Pescopaganesi nel mondo”

13 Agosto 2025 Michael Logrippo

SOS infrastrutture in Basilicata: l’Anas sottopone a controllo 70 cavalcavia

12 Agosto 2025 Michael Logrippo

Potenza: previsto l’abbattimento del viadotto tra Tiera e Potenza

12 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Picerno, oltre 1,6 milioni per la viabilità, Russo: “Strade sicure, priorità per il territorio”

11 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Incidente stradale a Moliterno, morta una donna di 57 anni

11 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Audace Cerignola: trattative per Dabizas del Panathinaikos e Marson dell’Avellino

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Terranova del Pollino: la Polizia partecipa al “Laboratorio sulla sicurezza stradale”

13 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Nardò, ha firmato l’ex SPAL Eugenio Tursi

13 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Editoria: Lorena Saracino nuova direttrice responsabile de “L’Edicola”

13 Agosto 2025 Dante Sebastio