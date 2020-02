Ternana-Bari vietata ai residenti in Puglia. Annullati e rimborsati i biglietti emessi: le modalità

Condividi

Niente trasferta in Umbria per i tifosi del Bari residenti in Puglia. In riferimento alla gara Ternana-Bari, in programma mercoledì 26 febbraio, alle ore 20.45, presso lo stadio 'Libero Liberati', la Prefettura di Terni, vista le determinazioni di Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, insieme alla nota della Questura di Terni, ordina che, per motivi di sicurezza sia imposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Puglia, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già emessi.

Coloro che hanno acquistato il biglietto presso le rivendite Vivaticket dovranno recarsi esclusivamente presso il punto vendita che ha emesso il titolo e richiedere la restituzione del prezzo del biglietto (portando con se il tagliando ed un documento di riconoscimento); mentre per gli acquisti online sarà sufficiente seguire le procedure riportate nel sito web www.vivaticket.it.