Terlizzi, una marcia in più per l’Oculistica: attivata la terza sala operatoria

BARI – L’Oculistica del Presidio Post Acuzie Integrato “Sarcone” di Terlizzi fa un ulteriore passo avanti nella qualità dell’assistenza: è infatti pienamente operativa da alcuni giorni la terza sala operatoria dedicata, realizzata grazie a un importante investimento in tecnologie e risorse umane. L’intervento ha permesso l’inserimento di tre nuove unità infermieristiche e l’adeguamento strutturale necessario per rispondere alla crescente domanda di prestazioni chirurgiche oftalmologiche.

Nel 2024 sono stati eseguiti 4.700 interventi oculistici, di cui circa 500 ad alta complessità, come quelli per il distacco di retina, la retinopatia diabetica proliferante (300 casi), il glaucoma (80 interventi) e i trapianti di cornea (20 operazioni). La casistica più numerosa resta quella della cataratta, con ben 2.600 interventi, seguiti da operazioni per patologie palpebrali (circa 100). Non mancano i trattamenti intravitreali per la degenerazione maculare senile e l’edema maculare diabetico (1.600 trattamenti), oltre a interventi per il cheratocono con cross-linking corneale (20 casi).

Nei primi cinque mesi del 2025 sono già stati effettuati circa 2.100 interventi, un dato che lascia prevedere un’ulteriore crescita grazie alla nuova sala operatoria. «Questo rilevante investimento – sottolinea il direttore generale Luigi Fruscio – assieme all’impegno del personale, ci consente di aumentare l’attività e abbattere le liste d’attesa, soprattutto per l’intervento di cataratta».

Il potenziamento dell’Oculistica si inserisce in un trend positivo che riguarda tutto il Presidio “Sarcone”, diretto dal dott. Antonio Papagni. Nei primi tre mesi del 2025 si è registrato un aumento dei ricoveri (+18%), delle attività in day service (+32%) e delle prestazioni ambulatoriali (+4%) rispetto allo stesso periodo del 2024. Un percorso di crescita che va di pari passo con gli investimenti del PNRR: 2,2 milioni di euro già impegnati per la realizzazione della nuova Casa della Comunità (1,4 milioni) e per l’acquisto di grandi apparecchiature diagnostiche come la TC 128 slice, l’ecotomografo e un nuovo sistema radiologico multifunzionale.

