Terlizzi, incendio distrugge villa della vicecomandante Polizia Locale

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero infranto una finestra per poi dare fuoco alla casa. Trovate anche tracce di sangue

Un incendio divampato nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 maggio ha seriamente danneggiato la villa di Maria Santeramo, vicecomandante della Polizia Locale di Terlizzi, situata nelle campagne tra Giovinazzo e lo stesso comune barese. Le fiamme, che non hanno provocato feriti, avrebbero avuto origine all’interno dell’abitazione, alimentando il sospetto di un gesto deliberato.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero infranto una finestra per poi introdurre del liquido infiammabile dando vita al rogo che ha devastato gli arredi della casa. Durante i rilievi sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto alcune macchie di sangue, che potrebbero appartenere all’autore del gesto. Attualmente sono in corso le verifiche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Sulla vicenda si è espresso anche Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi, che ha voluto manifestare pubblicamente la sua vicinanza alla vicecomandante: “Condanno fermamente quanto accaduto e esprimo piena solidarietà e sostegno a Maria Santeramo”. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Si tratta di un episodio gravissimo, su cui sono in corso accertamenti con l’ipotesi di dolo, e che colpisce non solo una servitrice dello Stato, ma l’intera comunità terlizzese e il corpo della Polizia Locale”.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili del gesto.

