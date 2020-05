Terlizzi, cancelli chiusi a Ferramenta Pugliese

Condividi

Lavoratrici e lavoratori della Ferramenta Pugliese di Terlizzi in stato di agitazione. Le trenta unità, dopo la chiusura forzata causata dall’emergenza sanitaria ieri si sono trovati di fronte ad una amara sorpresa. I cancelli dell’azienda di Paolo del Colle erano chiusi. Nessuno aveva informato le maestranze del prolungarsi della chiusura, tanto più che a causa di problemi aziendali i lavoratori erano stati messi in cassa integrazione già a partire dal dicembre scorso per 13 settimane. La cassa integrazione è scaduta il 9 maggio scorso ma i dipendenti rimasti da mesi senza stipendio sono in attesa che arrivino i fondi dell'Inps. Un ritardo che la stessa azienda attribuisce all’istituto di previdenza sociale.