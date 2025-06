Terlizzi, assalto al bancomat dell’Unicredit

TERLIZZI – Assalto allo sportello Atm della filiale Unicredit di largo Pappagallo a Terlizzi, nel Nord Barese. In sei, nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 giugno, sarebbero arrivati sul posto su due auto dai vetri scuri – due Alfa Giulietta – per poi, con il classico metodo della marmotta, posizionare l’esplosivo all’interno del bancomat. L’onda d’urto avrebbe danneggiato anche lo sportello interno alla filiale e tre auto parcheggiate davanti alla banca. Fortunatamente non ci sarebbero danni a persone. Bottino in corso di quantificazione. Indagano i carabinieri

