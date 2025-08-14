14 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Tentato colpo al bancomat con “marmotta”, banditi in fuga a mani vuote ad Andria

Andrea Catino 14 Agosto 2025
centered image

Tentato furto nella notte allo sportello bancomat delle Poste Italiane in via Padre Savarese 107. Intorno alle 5.15, quattro persone a bordo di un Suv hanno fatto esplodere l’ATM con un ordigno artigianale usando la famosa “tecnica della marmotta”. La deflagrazione ha gravemente danneggiato lo sportello, ma i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo di Bari per i rilievi.

About Author

Andrea Catino

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

La Spezia, femminicidio in villa: vittima una tarantina 54enne

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Brindisi, Torre San Gennaro: giovane accoltellato tra la gente

14 Agosto 2025 Giovanni Sebastio
polizia

Tessere di inclusione, disordini all’ufficio postale di piazza Umberto a Bari

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

Brindisi, aggressione operaio Teknoser: indagini in corso vice

13 Agosto 2025 Davide Cucinelli

Furto sacrilego al cimitero di Martina Franca: trafugati 150 vasi in rame

13 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro
Associazione Orizzonti

Trani, solidarietà oltre i confini: aiuti e fondi per Zanzibar

13 Agosto 2025 Andrea Catino

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva Taranto, Legambiente: “Sulla decarbonizzazione solo premesse”

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

La Spezia, femminicidio in villa: vittima una tarantina 54enne

14 Agosto 2025 Massimo Todaro

Tentato colpo al bancomat con “marmotta”, banditi in fuga a mani vuote ad Andria

14 Agosto 2025 Andrea Catino

Ufficiale: Matera CdS, è Santoruvo il tecnico dei biancoazzurri

14 Agosto 2025 Roberto Chito