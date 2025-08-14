Tentato colpo al bancomat con “marmotta”, banditi in fuga a mani vuote ad Andria

Tentato furto nella notte allo sportello bancomat delle Poste Italiane in via Padre Savarese 107. Intorno alle 5.15, quattro persone a bordo di un Suv hanno fatto esplodere l’ATM con un ordigno artigianale usando la famosa “tecnica della marmotta”. La deflagrazione ha gravemente danneggiato lo sportello, ma i malviventi sono fuggiti a mani vuote. Sul posto sono intervenuti gli artificieri e il nucleo investigativo di Bari per i rilievi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author