TARANTO- Con un passamontagna e impugnando un coltello è entrato nel tabacchino vicino al comando provinciale dell’Arma e ha intimato al tabaccaio di consegnargli i soldi: è stato arrestato dai carabinieri un giovane cittadino extracomunitario originario del Gambia.

Il ragazzo, senza fissa dimora e incensurato, ha tentato una rapina ai danni di un tabaccaio sito proprio nei pressi del Comando provinciale dei carabinieri di Viale Virgilio. Il gambiano, armato di un lungo coltello e con il viso coperto da un passamontagna, ha, infatti, scelto di irrompere con la finalità di consumare una rapina, in un tabaccaio ubicato a pochi passi dalla sede del Comando, suscitando la violenta reazione dell’esercente, il quale, opponendo una viva resistenza, ha iniziato a invocare aiuto a gran voce suscitando l’attenzione di una squadra di carabinieri dell’11° reggimento “Puglia” in procinto di intraprendere il proprio turno giornaliero di ordine pubblico.

I militari, nel frangente, non hanno esitato a intervenire all’interno dell’esercizio commerciale sorprendendo l’extracomunitario ad avventarsi sull’esercente percuotendolo al fine di farsi consegnare l’incasso e dopo una breve colluttazione sono riusciti a immobilizzarlo e disarmarlo. Il temerario rapinatore è stato poi condotto presso la stazione Taranto principale e, dopo le formalità di rito, tratto in arresto per tentata rapina aggravata, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato ristretto presso la locale casa circondariale. Per il tabaccaio invece, una prognosi di dieci giorni per contusioni ed escoriazioni dovute all’aggressione subita.