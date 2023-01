SAN MICHELE SALENTINO – Armati e a volto coperto, avrebbero cercato di assaltare la tabaccheria di via Tagliaferro, ma sono fuggiti via a mani vuote i due banditi in azione ieri sera, intorno alle 19, a San Michele Salentino. Sul posto, allertati dai gestori dell’attività, i carabinieri della locale stazione. Ritrovata, sulla via per Francavilla Fontana, un’auto sospetta abbandonata, forse utilizzata dai rapinatori. Al vaglio degli investigatori della compagnia di San Vito dei Normanni, anche le telecamere di sorveglianza installate a ridosso della rivendita di tabacchi.

