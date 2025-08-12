Tentata rapina sfocia in violenza, 45enne arrestato a Taranto

Tentata rapina finita in violenza nel centro di Taranto, dove un 45enne è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di rubare un borsello lasciato incustodito su una panchina in un’area residenziale. Notato dal proprietario, avrebbe reagito colpendolo con calci e pugni pur di fuggire con il bottino.
Una chiamata al 112 ha attivato immediatamente la pattuglia dei carabinieri che, grazie a una descrizione dettagliata, sono riusciti a rintracciarlo mentre tentava di allontanarsi a piedi. Fermato nonostante un tentativo di resistenza, il 45enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali gravi.
La vittima, ferita nell’aggressione, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Taranto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’aggressore è stato condotto in carcere.
