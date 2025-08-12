12 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Tentata rapina sfocia in violenza, 45enne arrestato a Taranto

Domenico Brandonisio 12 Agosto 2025
centered image

Tentata rapina finita in violenza nel centro di Taranto, dove un 45enne è stato arrestato dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di rubare un borsello lasciato incustodito su una panchina in un’area residenziale. Notato dal proprietario, avrebbe reagito colpendolo con calci e pugni pur di fuggire con il bottino.

Una chiamata al 112 ha attivato immediatamente la pattuglia dei carabinieri che, grazie a una descrizione dettagliata, sono riusciti a rintracciarlo mentre tentava di allontanarsi a piedi. Fermato nonostante un tentativo di resistenza, il 45enne è stato arrestato per rapina e lesioni personali gravi.
La vittima, ferita nell’aggressione, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Taranto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’aggressore è stato condotto in carcere.

About Author

Domenico Brandonisio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

AIA ex Ilva, Angolano (M5S): “Subito ricorso al TAR, basta carbone”

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Crisi ex Ilva, dalla Regione aiuto a 5mila lavoratori dell’indotto

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, Tagariello nominata presidente di Kyma Servizi

12 Agosto 2025 Redazione

Sava: guardia medica nel degrado, la denuncia shock del dottore, ma il sindaco smentisce

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

San Pietro in Bevagna: Spritz a 5 euro e scontrino su richiesta

12 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva, M5S Taranto aderisce al ricorso al TAR contro l’AIA

12 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Lecce, il decoro urbano: un obiettivo lontano se il centro diventa accampamento

12 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Barletta, 2-0 al Salernum Baronissi nell’ultimo test a Moliterno

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Martina, Dieng: “Spero di aiutare la squadra ad arrivare più in alto possibile”

12 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Lecce, ufficiali i numeri di maglia: Medon Berisha è il nuovo 10

12 Agosto 2025 Alessandro Zanzico