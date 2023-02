BRINDISI – Hanno fatto irruzione con lo scooter nel centro commerciale per rapinare la gioielleria che, però, a quell’ora era ancora chiusa. Banditi sfortunati in azione, questa mattina, presso il centro commerciale Le Colonne di Brindisi. I due, pensando evidentemente di sorprendere tutti “anticipando” il “colpo”, sono entrati in azione alle 8.30, trovando l’attività commerciale ancora chiusa, con le saracinesche abbassate. Quindi, hanno sfato manovra e sono tornati indietro, trovando la fuga, di fronte allo sguardo attonito dei clienti più mattinieri e dei lavoratori. Sul posto, i carabinieri chiamati, ora, a risalire all’identità dei due furfanti, che hanno agito con il volto coperto dal casco. Uno dei due, secondo quanto affermato da alcuni testimoni, impugnava una sbarra in metallo, presumibilmente un piede di porco.

