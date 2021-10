BARI- Hanno tentato di portare via l’auto a un 30enne che ha reagito alle minacce ed ha anche segnato la targa dell’auto su cui si sono, poi, allontanati i malviventi: nei guai sono finiti due giovanissimi, rintracciati immediatamente dai poliziotti della Squadra Volante di Bari.

È accaduto nel quartiere Carbonara, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, quando un 20enne e un 21enne, insieme a un loro amico, hanno tentato di rapinare una Fiat Panda a un uomo di 30 anni.

I tre giovani, a bordo di una Bmw X1, hanno cercato di minacciare il 30enne che, con loro sorpresa, ha reagito e fatti allontanare. L’uomo è riuscito ad annotare la targa della loro auto e a chiamare l’intervento di un equipaggio della Squadra Volante, impiegato in ordinari servizi di controllo del territorio, e ha riferito di aver subito, poco prima, un tentativo di rapina.

Ricevuta la segnalazione, i poliziotti hanno immediatamente diramato le ricerche: poco dopo, in via Brigata Bari, una pattuglia della Squadra Volante ha rintracciato la vettura segnalata, con a bordo due dei tre ragazzi autori della tentata rapina.

I due giovani, un 20enne e un 21enne, entrambi pregiudicati, sono stati sottoposti a controllo di polizia, fotosegnalati e denunciati per il reato di tentata rapina aggravata.

All’atto del controllo, in auto erano presenti due giovani ragazze risultate estranee ai fatti. In corso attività d’indagine per identificare la terza persona coinvolta nella rapina.