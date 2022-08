TARANTO- Si è fermato con la propria auto e ha cercato l’ombra per un po’ di refrigerio, quando ha visto un ragazzo tentare di entrare nella propria macchina e gli è andato incontro. Il 78enne è stato aggredito dal giovane che poi è fuggito senza lasciare traccia, ma il signore è stato in grado di fornire una descrizione dettagliata: un 29enne è stato arrestato poco dopo dai poliziotti.

È accaduto a Taranto quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti per la segnalazione giunta alla sala operativa della Questura 113 di un tentato furto su auto e conseguente colluttazione tra il proprietario e il presunto malvivente.

Il richiedente, un uomo di 78 anni, che al momento dell’arrivo della pattuglia è stato ancora fortemente agitato, ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, ha parcheggiato la sua autovettura con i finestrini aperti per l’eccessivo caldo e di essere sceso per trovare refrigerio all’ombra poco distante dal veicolo.

Dopo poco, accorgendosi di un uomo che ha cercato di intrufolarsi nell’abitacolo dell’automobile dal finestrino nel tentativo di rubare qualcosa, l’anziano si è fatto avanti per farlo desistere, ma ne è nata una colluttazione.

Il giovane si è dato a precipitosa fuga, facendo perdere le sue tracce, mentre l’anziano ha chiesto l’ausilio delle forze dell’ordine al 113. La descrizione dettagliata e il successivo riconoscimento fotografico del presunto autore del reato da parte 78enne, ha consentito agli investigatori di mettersi sulle sue tracce.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Falchi della Squadra Mobile che ha intercettato il sospettato non molto distante dal luogo in cui è avvenuta la colluttazione e lo ha fermato per un controllo.

Trasmessi gli atti all’autorità giudiziaria competente per la convalida, il giovane, un 29 enne tossicodipendente con numerosi precedenti specifici, è stato tratto in arresto per il presunto reato di tentata rapina impropria e associato nel carcere di Taranto.