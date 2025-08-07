Tentata rapina a imprenditore finisce con un incidente sulla Ss16 bis: indagini in corso

Un tentativo di rapina ai danni di un imprenditore di Andria si è concluso con un incidente stradale sulla Ss16 bis, all’altezza di Bisceglie, nella mattinata di giovedì 7 agosto. L’uomo era alla guida del proprio veicolo quando è stato preso di mira da ignoti, in circostanze ancora in fase di accertamento. Nel tentativo di sfuggire all’aggressione, l’imprenditore ha perso il controllo del mezzo, finendo coinvolto in un incidente. L’intervento è stato immediato: sul posto sono arrivati i carabinieri della Radiomobile di Trani e una pattuglia anti-rapina della Compagnia di Barletta, che si trovava in zona e stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L’uomo ha riportato solo lievi contusioni e non è in pericolo di vita. I militari hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

