MONTEIASI- Brandendo una spranga di ferro avrebbe minacciato di morte i genitori se non gli avessero consegnato i soldi: un 34enne di nazionalità marocchina è stato arrestato per tentata estorsione.

È accaduto nella notte del 27 luglio a Monteiasi, quando i carabinieri di Grottaglie sono stati chiamati dai genitori del giovane a intervenire nella loro abitazione.

Il 34enne si è recato a casa dei genitori iniziando ad avanzare con fare minaccioso richieste di somme di denaro in quanto ludopatico. Madre e padre, vittime di tali richieste ormai da circa 9 mesi, hanno questa volta trovato la forza e il coraggio di opporsi al figlio e di richiedere l’intervento dei carabinieri, in quanto il 34enne, al fine di persuaderli, ha iniziato a minacciarli di morte brandendo una spranga di metallo. Prima di allontanarsi a bordo della sua autovettura, il prevenuto ha altresì tentato di investire il padre ed il fratello che nel frattempo erano scesi in strada.

L’arrivo dei militari ha posto fine alle angherie perpetrate dall’arrestato che, fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.