CERIGNOLA- Sono stati sorpresi sul lungomare intenti ad asportare attrezzatura da giardinaggio, ma alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga: due persone sono state arrestate e messe ai domiciliari.

È accaduto a Cerignola quando i carabinieri, durante un articolato servizio straordinario di controllo del territorio mediante pattuglie con finalità di prevenzione finalizzate a reprimere qualsiasi forma di illegalità garantendo quella instancabile e perpetua vicinanza a tutti i residenti e turisti arrivati nel Gargano per trascorrere un periodo di riposo, hanno sorpreso due soggetti a tentare furto.

Durante la perquisizione veicolare, inoltre, i due sono stati trovati in possesso di ulteriori oggetti su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la proprietà.