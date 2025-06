Tentano di rapinare turisti a Gallipoli, individuata baby gang

E’ stata identificata la banda – composta da nove persone, anche minorenni – che da giorni seminava il panico a Gallipoli (nella zona della Baia Verde) prendendo di mira, armati con bottiglie e catene, giovani turisti all’uscita dai locali notturni. L’allarme era scattato nello scorso weekend quando la banda, prima sabato notte e poi domenica sera, aveva cercato di rapinare dei turisti arrivati a Gallipoli dalla Sicilia e dalla Campania. Scattato subito un servizio mirato, gli aggressori sono stati individuati. Si tratta di nove ragazzi, tutti giovanissimi in parte del posto e in parte toscani, arrivati a Gallipoli da Grosseto. Sono stati tutti denunciati. Per alcuni di loro la Questura sta per emettere misure di prevenzione personali.

