BARLETTA – Arresto in flagranza di reato a Barletta, dove domenica sera gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato un sorvegliato speciale di 25 anni. L’episodio è accaduto nella zona ovest della città, con l’uomo e una seconda persona a bordo di uno scooter nero mentre sfrecciavano a forte velocità ad un incrocio tra zone residenziali.

Gli agenti hanno subito riconosciuto il sorvegliato speciale, passeggero a bordo del mezzo, nonché il conducente, che ha cercato invano di eludere il controllo sfruttando le strade circostanti e la velocità della moto. La volante della Polizia ha ugualmente fermato i due, effettuando un controllo che ha immediatamente fatto emergere elementi sufficienti per l’arresto. Il 25enne trasportava un involucro di cellophane trasparente con 11 dosi di cocaina e 2 di marijuana al suo interno, il tutto nascosto negli slip. Sequestrati anche due telefoni cellulari e 195 euro in banconote di piccolo taglio.

Per il sorvegliato speciale è scattato immediatamente l’arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. La Procura di Trani ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.