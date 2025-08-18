Tenta di rubare moto, poi la fuga contromano: arrestato

TARANTO: Sorpreso mentre tentava di rubare una moto in viale Magna Grecia a Taranto. Poi l’inseguimento e, infine, l’arresto. Si tratta di un 21enne già noto alle forze dell’ordine. È accaduto nella notte di domenica, intorno alle 3.

Alla vista degli agenti della Polizia di Stato, il giovane ha cercato di fuggire a bordo di un altro mezzo, risultato anch’esso rubato, percorrendo il viale contromano. L’inseguimento si è concluso con una rovinosa caduta: il 21enne ha perso il controllo del veicolo ed è stato subito bloccato dagli agenti.

Arrestato, su disposizione del pubblico ministero Buccoliero, è stato posto ai domiciliari.

