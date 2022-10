BRINDISI- Si svolgerà il 13 ottobre alle 10 presso il rione Bozzano di Brindisi, in via Venezia, la cerimonia di commemorazione dell’agente di polizia e atleta della nazionale azzurra delle Fiamme Oro di Taekwondo Andrea Romano, originario di Mesagne, che ha perso la vita in un incidente stradale il 9 luglio 1999.

Nell’occasione, al termine della Santa Messa, verrà scoperta una targa a suo nome all’esterno del Palazzetto, attuale sede della sezione Giovanile delle Fiamme Oro di Brindisi.

L’intitolazione al poliziotto Andrea Romano dell’impianto sportivo polivalente di proprietà del comune di Brindisi, dato in gestione alla questura, è stata stabilita dalla giunta comunale attraverso una delibera approvata nella giornata del 9 luglio 2020, con parere positivo dell’Ufficio di coordinamento delle attività dei gruppi sportivi della Polizia di Stato.

La delibera 2020: “Figura adatta a testimoniare ai giovani i valori di generosità, dedizione e servizio”

Si tratta dunque di una “figura adatta – si legge nella delibera – a testimoniare e tramandare ai giovani i valori di generosità, di dedizione e di servizio che hanno sempre contraddistinto l’operato dell’agente di Polizia Andrea Romano in favore dello sport”.

L’impianto sportivo, con attiguo bocciodromo, venne affidato in concessione d’uso alla questura con delibera del commissario straordinario dell’8 febbraio 2018, al fine di dare attuazione alle indicazioni dell’allora capo della Polizia, Franco Gabrielli, di realizzare l’apertura di sezione Fiamme Oro presso i diversi Uffici/Reparti territoriali come strumento ideale per la valorizzazione delle strutture sportive e per creare spazio di aggregazione, aperto ai giovani e ai dipendenti, veicolando i valori e l’identità della Polizia di Stato.

Il centro sportivo è diventato un luogo di riferimento per le sezioni giovanili Fiamme Oro di taekwondo e pugilato. La struttura accoglie non solo gli appartenenti alle forze di Polizia, ma tutti i giovani cittadini desiderosi di cimentarsi in una delle due discipline.