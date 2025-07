Tensioni con Decaro, Emiliano scherza: “I figli si tengono così come sono”

Il presidente della Puglia minimizza: “È sempre tutto a posto”

“È sempre tutto a posto. Come si dice, i padri i figli se li devono tenere come sono. Come vengono, vengono”. Con queste parole, Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano delle tensioni con Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo.

Le frizioni tra i due esponenti del Centrosinistra si sono accentuate negli ultimi giorni, in particolare sull’ipotesi di ricandidatura di Emiliano al Consiglio regionale al termine del suo secondo mandato da governatore, eventualità che Decaro non condivide, al punto da non aver ancora sciolto la riserva su una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione nel 2025.

Nei giorni scorsi, Decaro aveva definito Emiliano “come un padre” aggiungendo però in tono polemico: “Ma in questo momento i figli di Emiliano sono un po’ inflazionati”, con riferimento anche alla quarta paternità annunciata recentemente dal governatore pugliese.

Con la sua ultima dichiarazione, Emiliano ha scelto una risposta ironica per sdrammatizzare la tensione, senza tuttavia nascondere l’esistenza di una dialettica interna alla coalizione. Sul futuro politico della Regione, i nodi restano da sciogliere e il confronto tra i due esponenti resta al centro del dibattito nel centrosinistra pugliese.

