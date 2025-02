Tensione alla Casa Bianca: Trump caccia Zelensky dopo un duro scontro

“Giochi con la Terza Guerra Mondiale, fai l’accordo o sei solo”. Con queste parole, il presidente americano Donald Trump ha attaccato il leader ucraino Volodymyr Zelensky in un acceso confronto avvenuto nello Studio Ovale, trasmesso in diretta TV. La discussione, durata oltre venti minuti, è degenerata al punto che Trump ha chiesto a Zelensky di lasciare la Casa Bianca, annullando anche il previsto intervento del presidente ucraino all’Hudson Institute e facendo saltare l’accordo sulle terre rare.

Secondo fonti vicine all’incontro, Trump avrebbe accusato Zelensky di “mettersi in una pessima posizione” e di “non avere le carte in mano per negoziare”. “Non puoi dire a noi voglio questo o quello. Dovete essere riconoscenti”, ha tuonato l’ex tycoon. “O fai l’accordo o noi siamo fuori. Giochi con la Terza Guerra Mondiale”. La replica del presidente ucraino non si è fatta attendere: “Non sono venuto per giocare a carte”, scatenando la reazione del vicepresidente J.D. Vance, che lo ha accusato di essere “irrispettoso”.

Trump ha poi rincarato la dose, sostenendo che senza il supporto militare americano “l’Ucraina avrebbe perso la guerra in due settimane”, e attaccando personalmente Zelensky: “Non è tanto intelligente”. A porte chiuse, dopo l’allontanamento della stampa, il presidente americano ha formalmente interrotto l’incontro e ordinato a Zelensky di lasciare la Casa Bianca.

L’Europa si schiera con Zelensky, Mosca esulta

Dopo lo scontro con Trump, i leader europei hanno manifestato pieno sostegno al presidente ucraino. “La tua dignità onora il coraggio del popolo ucraino. Non sei mai solo”, hanno dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. Parole di supporto sono arrivate anche dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, dal presidente francese Emmanuel Macron, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz e dal premier spagnolo Pedro Sánchez.

Anche la premier italiana Giorgia Meloni ha chiesto un “vertice immediato tra USA, UE e NATO”, sottolineando che “ogni divisione dell’Occidente ci rende più deboli”.

Nel frattempo, la Russia ha accolto con favore l’accaduto. L’ex presidente Dmitry Medvedev ha definito lo scontro “uno schiaffo in faccia al maiale”, lodando Trump ma avvertendo che “non basta, bisogna fermare gli aiuti militari alla macchina nazista”. Un chiaro segnale di come il Cremlino stia osservando con soddisfazione le tensioni tra gli alleati occidentali.

