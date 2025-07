Tensione al Cpr di Palazzo San Gervasio: infermiera aggredita durante un soccorso

PALAZZO SAN GERVASIO – Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio di venerdì all’interno del Centro di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) di Palazzo San Gervasio. Una squadra del 118, proveniente da Genzano, è intervenuta presso la struttura a seguito di una segnalazione per tentato suicidio di uno degli ospiti. All’arrivo, un’infermiera si è trovata ad affrontare una situazione critica, con almeno tre individui in evidente stato di agitazione psicomotoria.

Domenico Pace, della segreteria aziendale Uil Fpl dell’Asp, ha denunciato l’aggressione subita dall’infermiera, che è stata oggetto di gravi minacce verbali, inclusa una minaccia di morte, insieme a intimidazioni fisiche da parte di alcuni ospiti. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli operatori sanitari che prestano servizio in contesti ad alto rischio, privi di adeguati protocolli di sicurezza.

Nei giorni scorsi, la Consulta aveva lanciato un monito al governo per colmare il vuoto legislativo sulla gestione dei Cpr, evidenziando che i lavoratori della sanità non possono essere esposti a simili pericoli senza adeguato supporto. Gli operatori sanitari, in particolare le donne, continuano a subire aggressioni mentre svolgono il loro lavoro, un problema che richiede urgente attenzione da parte delle autorità competenti.

L’episodio di venerdì è solo l’ultimo di una serie di aggressioni che mettono in luce le difficoltà operative all’interno delle strutture di accoglienza, ritenute da molti come veri e propri “lager” che necessitano di essere chiusi e riformati. La situazione nei Cpr continua a suscitare preoccupazione, richiedendo una revisione immediata delle politiche di gestione dei migranti e della sicurezza per il personale che opera in tali contesti.

