Tennistavolo: Pegasus Matera torna in gara tra sfide cruciali

Dopo il trionfo nel campionato regionale veterani di serie C Master, la A.S.D. Tennistavolo Pegasus si prepara a tornare in campo nei campionati a squadre. Il quartetto vincente, composto da Giampiero Ciregna, Angelo D’Ercole, Angelo Fiorente ed Emanuele Pellegrino, ha regalato alla società materana un importante successo. Ora, però, è tempo di concentrarsi sulle prossime sfide nei tornei regionali e nazionali.

In serie C1 nazionale, per la terza giornata di ritorno, la squadra capitanata da Giuseppe Fasano ospiterà la capolista ASD Astra di Valdina (ME). Il match, in programma sabato 15 febbraio alle ore 16:00 presso la palestra della scuola elementare Marconi di Matera, si preannuncia ad alto tasso tecnico. Gli ospiti, reduci da una serie di vittorie schiaccianti, puntano a confermarsi in vetta, mentre la Pegasus cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione in un finale di stagione ancora tutto da giocare.

Nel campionato regionale di C2, la Pegasus ‘B’ di capitan Franco De Leo sarà impegnata in una delicata trasferta contro il CUS Basilicata. La sfida, in programma domenica 16 febbraio alle 10:00 presso la palestra di via dell’Ateneo Lucano a Potenza, vedrà di fronte la capolista imbattuta e la seconda in classifica in uno scontro diretto già decisivo per le sorti del campionato.

Sempre domenica mattina, al centro sportivo Rocco Mazzola di Potenza, la Pegasus ‘C’ affronterà la Polisportiva La Potentina. Gli uomini di capitan Angelo D’Ercole cercheranno di dare continuità alla vittoria dell’ultima giornata contro il TT Gorgoglione, sfidando una squadra esperta e ostica guidata da Giuseppe Lorusso.

Un fine settimana intenso per la Pegasus, chiamata a dare il massimo tra i tavoli della Basilicata pongistica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author