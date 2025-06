Tennistavolo, il foggiano Federico Perrone argento ai Nazionali di Riccione

Importante risultato per il giovane pongista foggiano Federico Perrone, che a soli 15 anni ha conquistato il secondo posto nel doppio ai Campionati Nazionali di Tennistavolo disputati a Riccione.

L’atleta, tesserato per l’Asd Tennis Tavolo Foggia “Luigi Siani”, ha gareggiato in coppia con Michele De Trizio del TT Molfetta, arrendendosi soltanto in finale contro la coppia formata da Filippo Ferrari (Tennistavolo Marco Polo) e Leonardo Naoya Pugno (Tennistavolo Silver Lining).

Il cammino di Perrone e De Trizio è stato particolarmente brillante. Nel corso del torneo hanno superato con il punteggio di 3-1 la coppia Davide Fiasconara e Max Bruchi (Amici dell’Università), e sempre per 3-1 Francesco Godino e Giuseppe Zago (Tennistavolo Saronno). In semifinale hanno battuto al termine di un combattuto incontro, conclusosi 3-2, Bruno Louis Villa (Tennistavolo Angera) e Fabio Butti (Tennistavolo Como). Prima ancora avevano eliminato, sempre per 3-1, Andrea Cesano e Filippo Melchio (Tennistavolo A4 Verzuolo).

In un’altra sfida particolarmente tirata, la coppia foggiano-molfettese aveva superato 3-2 anche i campioni di sesta categoria Lorenzo Jin (AICS Sestese Tennistavolo) e Denis Bertolini (Polisportiva Bagnolese), guadagnandosi così l’accesso alla finalissima.

Per Federico Perrone si tratta di un risultato di prestigio a livello nazionale che conferma il talento del giovane atleta e la qualità del lavoro svolto dall’Asd Tennis Tavolo Foggia.

