Tennis, WTA Bari: sorpresa al debutto, Kudermetova fuori subito

Eliminata la testa di serie numero 1, mentre la detentrice Todoni è già al secondo turno. Paganetti out davanti al pubblico di casa

Il WTA 125 di Bari, giunto alla quarta edizione, entra nel vivo con le prime sorprese sui campi in terra rossa del Circolo Tennis del capoluogo pugliese. La notizia di giornata è l’uscita di scena della testa di serie numero 1 Polina Kudermetova: la tennista russa, numero 58 del ranking mondiale, è stata eliminata al primo turno dall’australiana Astra Sharma, proveniente dalle qualificazioni, con un netto 6-1, 6-1.

Dopo i forfait di Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, il torneo si fa subito in salita anche per le giocatrici italiane. La 18enne barese Vittoria Paganetti, spinta dal pubblico di casa, è stata sconfitta dalla svizzera Jil Teichmann (testa di serie numero 5) per 6-1, 6-2. Stessa sorte per Federica Urgesi, superata in rimonta dalla francese Tessah Andrianjafitrimo in tre set (1-6, 6-3, 6-4).

Nessun problema, invece, per alcune delle favorite del tabellone principale. L’ungherese Anna Bondar (testa di serie numero 3) ha regolato la giapponese Haruka Kaji con un netto 6-1, 6-2. Accede al secondo turno anche la spagnola Nuria Parrizas Diaz (testa di serie numero 7), vittoriosa sulla russa Alina Lorneeva per 6-4, 6-4.

Stop inatteso per la statunitense Varvara Lepchenko (numero 8 del seeding), eliminata dalla rumena Ana Bogdan con un doppio 6-3. Prosegue il cammino la spagnola Angela Fita Boluda, proveniente dalle qualificazioni, che ha superato l’australiana Arina Rodionova con il punteggio di 7-6, 6-3. Passano il turno anche la polacca Maja Chwalinska (6-2, 6-3 alla ceca Barbora Palicova) e la tennista del Liechtenstein Kathinka Von Deichmann (6-4, 6-3 sulla giapponese Mei Yamaguchi).

Tra le protagoniste anche la campionessa in carica Anca Todoni, vittoriosa all’esordio e già qualificata per il secondo turno. “Sono felice di essere tornata a Bari, nonostante avrei voluto proseguire il percorso al Roland Garros. Ritrovo qui un pubblico caloroso e un’organizzazione che mi fa sentire a casa”, ha dichiarato Todoni. “Arrivo da un periodo complicato a causa di problemi al ginocchio, il torneo di Bari sarà per me un test importante per valutare la condizione. Il livello dell’Open delle Puglie è alto, qui la palla rimbalza molto e questo mi aiuta, vista la mia altezza. Dovrò affrontare la ceca Salkova nel prossimo turno, sarà una sfida difficile”.

Il programma di domani prevede l’apertura alle ore 14 con la sfida tra la bielorussa Iryna Shymanovich e l’austriaca Sinja Kraus. A seguire si disputeranno Bondar-Andrianjafitrimo e Fita Boluda-Teichmann. In chiusura il match tra Todoni e Salkova sul campo centrale. Previsti anche due incontri di doppio. L’accesso al torneo continua ad essere gratuito per il pubblico.

