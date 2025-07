Tennis, l’Italia parte forte alla Hopman Cup: Croazia ko a Bari

Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli firmano il successo azzurro

Partenza vincente per l’Italia alla Hopman Cup 2025, ospitata per la prima volta alla Fiera del Levante di Bari. Gli azzurri hanno superato i campioni in carica della Croazia per 2-1 nella prima giornata, grazie ai successi nei singolari di Lucia Bronzetti e Flavio Cobolli.

Nel primo match, Lucia Bronzetti ha superato Donna Vekic con il punteggio di 6–3, 4–6, 10–1. La tennista azzurra ha dominato il set d’apertura con risposte incisive e un gioco solido, approfittando di un avvio incerto della croata. Dopo aver ceduto il secondo parziale, ha saputo riprendere il controllo nel super tie-break, chiudendo con autorità.

“Sapevo che sarebbe stata una sfida impegnativa, ma giocare per l’Italia dà sempre qualcosa in più, ha dichiarato Bronzetti al termine del match. Davanti a questo pubblico è stato ancora più speciale: ci servirà il loro sostegno anche nei prossimi incontri”, ha dichiarato Lucia Bronzetti.

A seguire, Flavio Cobolli ha completato l’opera battendo Duje Ajdukovic per 6–7 (1), 6–4, 10–6. Dopo un primo set perso al tie-break, l’azzurro ha saputo cambiare marcia, conquistando il secondo parziale e mantenendo il sangue freddo nel super tie-break.

“Mi sento parte di un gruppo: questo format è divertente e giocare con Lucia è un piacere – ha commentato Cobolli -. Ci godiamo il doppio misto senza pressioni, ma vogliamo dare continuità a questo inizio”.

La giornata si è chiusa con il doppio misto, utile per affinare l’intesa. La coppia italiana ha lottato fino alla fine, cedendo solo al super tie-break: 6–4, 2–6, 10–8 in favore della Croazia. Un risultato che però non ha intaccato l’entusiasmo per una vittoria che vale il primo passo positivo dell’Italia nella manifestazione.

Il pubblico di Bari ha risposto con il tutto esaurito, regalando alla Hopman Cup un debutto carico di energia e tifo azzurro.

