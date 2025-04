Tennis, la prestigiosa Hopman Cup sbarca a Bari

La Hopman Cup arriva a Bari. Dopo una lunga storia in Australia e l’edizione francese di Nizza, la prestigiosa competizione arriva per la prima volta in Italia e lo fa proprio nel capoluogo pugliese. Cofondata da Pat Cash, Charlie Fancutt e Paul McNamee che hanno dedicato l’evento al leggendario Harry Hopman, capitano dell’Australia in occasione delle 16 vittorie in Coppa Davis l’evento porterà sui campi che verranno allestiti alla Fiera del Levante, dal 16 al 20 luglio le stelle del tennis mondiale.

Divisi in due gruppi, scenderanno in campo i team misti di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Croazia e Canada. Per gli Azzurri ci saranno Flavio Cobolli, finalista dell’Atp 500 di Washington e Jasmine Paolini, trascinatrice dell’Italia nella vittoria delle Billie Jean King Cup del 2004 e finalista al Roland Garros e a Wimbledon, risultati che l’hanno portata fino al numero 4 delle classifiche mondiali.

