Tennis: La francese Cornet al Wta di 125mila dollari di Bari

Ufficializzata l’entry list dell’Open delle Puglie, il torneo Wta da 125mila dollari in programma dal 2 al 10 settembre al Circolo Tennis di Bari. Le giocatrici iscritte al torneo internazionale di tennis femminile, assicurano un’altra edizione di grandissimo livello sulla terra rossa della struttura barese.

Nell’elenco ci sono 3 tenniste saldamente piazzate nella top 70 mondiale, 4 in tutto nella top 100 ed altre 3 immediatamente a ridosso della posizione numero 100. La prima posizione del seeding sarà occupata dalla francese Alize Cornet, oggi numero 60 del ranking Wta, nel 2009 salita fino alla posizione numero 11 e vincitrice di 9 tornei del circuito maggiore: 6 di singolare e 3 di doppio.

A contendere il titolo alla testa di serie numero uno, ci saranno l’altra francese Clara Burel (numero 62 al mondo), la romena Patricia Maria Tig (65) e la montenegrina Danka Kovinic (97). A tenere alti i colori dell’Italia ci sarà la sempreverde Sara Errani, già presente nell’edizione dello scorso anno. Errani guiderà la pattuglia azzurra in cui dovrebbe esserci anche Nuria Brancaccio, finalista della passata edizione, vinta dall’austriaca Julia Grabher.

Ma le sorprese non mancheranno, perché con le wild card ci potrebbero essere altre partecipazioni importanti, come spiega il direttore del torneo, Enzo Ormas: “L’Open di Bari è cresciuto fino a diventare punto di riferimento per le migliori perdenti degli US Open, il 4° Slam della stagione che comincia qualche giorno prima della competizione barese”.

Il Wta di Bari è il torneo femminile più importante in Italia dopo Roma e Palermo, quindi una tappa importante per le tenniste italiane. “L’Open delle Puglie – aggiunge la presidente del Ct Bari – rappresenta il trampolino di lancio per le italiane che a Bari vivranno una importante occasione di mettersi in mostra nel circuito che conta”.

