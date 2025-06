Tennis, la barese Vittoria Paganetti vince il W35 di Tarvisio

Primo titolo in carriera in un W35 per la 19enne Vittoria Paganetti. La tennista barese si è aggiudicata il torneo di Tarvisio (terra battuta outdoor) battendo in finale con il punteggio di 6-0 6-4 la slovena Nika Radisic. Con i punti conquistati Paganetti scala posizioni nel ranking Wta, dove tra due settimane diventerà top 550. Un buon biglietto da visita per preparare il finale di stagione e, magari, sognare le qualificazioni degli Slam già dal 2026.

Foto: Instagram Vittoria Paganetti

