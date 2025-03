Tennis in carrozzina: Salvatore Vasta, bis al Memorial Massimo Greco

Salvatore Vasta si conferma campione indiscusso del 2° Memorial Massimo Greco, torneo Open Nazionale Wheelchair riservato alla categoria Quad FITP-LAB 3.11 indoor. Nell’evento disputato a Calimera (Le), il tennista siciliano ha conquistato per il secondo anno consecutivo la doppia vittoria, imponendosi sia nel singolare che nel doppio, ribadendo il suo dominio nel circuito.

L’appuntamento, che si è svolto dal 6 al 9 marzo presso il Circolo Tennis G. Monosi, rappresenta una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale di tennis in carrozzina. Unico torneo del Sud Italia per questa categoria, il Memorial Massimo Greco si distingue anche per il montepremi più alto d’Italia, pari a cinquemila euro.

Un trionfo senza discussioni per Vasta

Dopo il successo del MASTER Nazionale, Vasta ha dominato anche a Calimera con una prestazione impeccabile. Nel singolare, il campione in carica ha superato tutti i turni senza concedere nemmeno un set, imponendosi nella finale contro Daniel Danila con un netto 6-4, 6-3.

Danila, protagonista di un torneo straordinario, ha affrontato un percorso particolarmente impegnativo per arrivare all’ultimo atto. Dopo aver eliminato prima Mario Cabras (testa di serie n. 5) e poi Alberto Moja (testa di serie n. 4), in semifinale ha compiuto una vera impresa, battendo Luca Paiardi (testa di serie n. 1) con il punteggio di 6-4, 6-3.

Dall’altro lato del tabellone, Vasta ha invece avuto un cammino più agevole, con vittorie nette in ogni turno, tra cui il 6-1, 6-1 rifilato a Andrea Morandi nei quarti.

In finale, Vasta ha confermato la sua superiorità gestendo alla perfezione i momenti chiave del match. Grazie a un servizio incisivo e a una grande capacità di risposta, ha mantenuto sempre il controllo del gioco, impedendo a Danila di trovare continuità.

Successo anche nel doppio: Vasta e Carlucci campioni al super tie-break

Dopo il trionfo nel singolare, Salvatore Vasta ha conquistato anche il titolo nel doppio, in coppia con Bruno Carlucci. La finale contro il duo Sodero-Danila è stata combattutissima e si è decisa solo al super tie-break: dopo aver perso il primo set 2-6, Vasta e Carlucci hanno reagito vincendo il secondo per 6-4, completando poi la rimonta con un 13-11 nel tie-break decisivo.

Un successo sofferto ma meritato, che conferma Vasta come il grande protagonista del torneo per il secondo anno consecutivo.

Danila, pur uscendo sconfitto in entrambe le finali, ha dimostrato grande talento e spirito di lotta, consolidando la sua posizione tra i migliori atleti del circuito.

Un evento di alto livello per il tennis in carrozzina

Il 2° Memorial Massimo Greco è stato organizzato dall’ASD Circolo Tennis Calimera e dall’associazione “2HE – IO POSSO”, con il patrocinio della Provincia di Lecce, della Città di Calimera e in collaborazione con Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), Wheelchair Tennis, CONI e Comitato Paralimpico Italiano.

L’evento è nato con l’intento di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport e valorizzare il tennis in carrozzina, ricordando la figura di Massimo Greco, giovane disabile di Calimera, consigliere comunale e punto di riferimento per la comunità, scomparso prematuramente.

Il Circolo Tennis di Calimera, guidato dal presidente Umberto Colella e con Gilberto Tommasi nel ruolo di direttore sportivo, ha ospitato una manifestazione di altissimo livello, confermandosi punto di riferimento per il movimento del tennis paralimpico nel Sud Italia.

Vasta ancora re del torneo: campione senza rivali

Con questa doppietta, Salvatore Vasta ribadisce il suo dominio assoluto nel circuito e continua a scrivere la storia del Memorial Massimo Greco. Il tennista siciliano ha dimostrato ancora una volta grande talento, determinazione e capacità di gestione della pressione, portando a casa un altro trionfo memorabile.

La sua straordinaria performance a Calimera lo conferma come uno dei migliori giocatori del panorama nazionale, pronto a nuove sfide per arricchire un palmarès già impressionante.

