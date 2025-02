Tennis in carrozzina, a Calimera il torneo con il più alto montepremi d’Italia

Il Circolo Tennis G. Monosi di Calimera (LE) si prepara ad accogliere il 2° Memorial Massimo Greco, Torneo Open Nazionale Wheelchair, in programma dal 6 al 9 marzo 2025. Inserito nel calendario della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), è il primo in Italia e unico nel Meridione per la categoria Quad FITP-LAB 3.11 indoor, con il montepremi più alto d’Italia, pari a 5.000 euro.

L’evento, organizzato dall’ASD Circolo Tennis Calimera e dall’associazione “2HE – IO POSSO”, gode del patrocinio della Provincia di Lecce e della Città di Calimera, oltre al supporto di CONI, Comitato Paralimpico Italiano e Wheelchair Tennis.

Torneo di alto livello, attesi atleti da tutta Italia

Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno si prevede la partecipazione di circa 30 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il torneo si svolgerà sui campi in terra battuta indoor del Circolo Tennis, con incontri di singolare, doppio maschile e femminile, e doppio misto, a partire dalle ore 14:00.

Nel 2024, il titolo è stato conquistato da Salvatore Vasta (Volcano SportAbilia Catania) nel singolare, mentre nel doppio si è imposta la coppia Vasta-Greco.

Iscrizioni aperte fino al 4 marzo

Gli atleti interessati potranno iscriversi entro il 4 marzo, con sign-in previsto per il 5 marzo dalle 15:00 alle 17:30 presso il Circolo Tennis Calimera o via mail a ctcalimeraasd@alice.it.

La manifestazione, dedicata alla memoria di Massimo Greco, ragazzo disabile di Calimera e consigliere comunale sempre impegnato nel sociale, mira a promuovere inclusione e sport attraverso il tennis in carrozzina. Le premiazioni si terranno domenica 9 marzo al termine delle finali.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author