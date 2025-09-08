Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

Il tennis italiano non è più soltanto una realtà in crescita, ma un vero e proprio fenomeno da osservare e studiare. È con questo spirito che 18 coach e dirigenti australiani hanno scelto Bari come tappa del loro viaggio formativo, ospiti della New Country Tennis Academy, oggi considerata uno dei poli più autorevoli per la formazione e lo sviluppo dei giovani talenti.

