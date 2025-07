Tennis, Fabio Fognini si ritira: “Il bambino che ero sarebbe fiero”

Il ligure, sposato con la brindisina Flavia Pennetta, ha deciso di voltare pagina per dedicarsi alla sua famiglia

È stata un’avventura bellissima, non potevo chiuderla in modo migliore». Con queste parole Fabio Fognini ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis professionistico. A 38 anni, dopo una carriera costellata di successi, emozioni e battaglie in campo, il campione ligure ha deciso di voltare pagina, chiudendo un capitolo lungo e intenso della sua vita sportiva.

La decisione è maturata negli ultimi mesi, complici gli infortuni ricorrenti e un rendimento in calo. “Negli ultimi tre anni ho dovuto convivere con tanti problemi fisici, poche vittorie e un ranking sempre più distante dai vertici. Era da tempo che pensavo di lasciare”, ha spiegato Fognini.

Il match con Carlos Alcaraz sull’erba di Wimbledon è stato, simbolicamente, il palcoscenico perfetto per l’addio: “Dopo quella partita sul campo più bello del mondo, ho capito che era il momento giusto”.

La notizia è stata condivisa con la moglie, Flavia Pennetta, solo due giorni fa: “Mi è bastato dirle poche parole, ha capito subito. Non è stato facile”, ha ammesso.

Nato a Sanremo il 24 maggio 1987, Fognini è stato il primo tennista italiano a vincere un torneo Masters 1000, trionfando a Montecarlo nel 2019. Quell’impresa lo ha proiettato fino al numero 9 della classifica ATP, rendendolo il primo italiano dell’era Open a entrare nella top 10 dopo Corrado Barazzutti. In totale ha conquistato 9 titoli ATP in singolare, oltre a uno Slam in doppio agli Australian Open 2015 con Simone Bolelli.

Durante la sua carriera ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros 2011, il quarto turno agli US Open e agli Australian Open, il terzo turno a Wimbledon. “La fortuna più grande è stata quella di affrontare i migliori: Roger, Rafa, Novak. E oggi Carlitos e Jannik”, ha ricordato con orgoglio.

A emozionarlo in modo particolare, proprio l’ultima sfida contro Alcaraz: “Dopo due set ero morto. Non so come ho fatto a reagire. Quelle sensazioni, l’applauso del pubblico, le parole di Carlos: tutto questo non ha prezzo”.

Uomo dal carattere intenso, non ha nascosto gli errori del passato: “Con i giornalisti ho avuto un rapporto burrascoso. Alcune scelte mi sono costate anche a livello di risultati, ma oggi sono cambiato”.

“Se il bambino che ero, quando iniziavo ad Arma di Taggia, mi vedesse oggi, sarebbe fiero di me”, ha detto infine con un nodo alla gola. Adesso, l’obiettivo è uno solo: “Godermi l’estate con la mia famiglia. Poi si vedrà”.

Il tennis perde uno dei suoi protagonisti più autentici. Fabio Fognini, con la sua tecnica sopraffina e la sua indole passionale, mancherà non solo agli appassionati italiani, ma a tutto il circuito internazionale.

