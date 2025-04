Tennis, Challenger Barletta: sorprese al primo turno, fuori Cecchinato

Il Challenger ATP di Barletta non tradisce la tradizione di sorprese e colpi di scena. Nella seconda giornata dell’Open della Disfida, il main draw è partito tra pioggia e ribaltoni eccellenti: fuori al primo turno due big come Marco Cecchinato e Gregoire Barrere.

L’azzurro, ex numero 16 del mondo, è stato sconfitto dal giovane croato Matej Dodig in tre set (1/6, 6/1, 3/6). Ancora più clamorosa l’eliminazione di Barrere, seconda testa di serie del torneo, battuto 6/2, 0/6, 3/6 dal croato Poljicak. Esce anche la testa di serie n.6 Onclin, superato dall’italiano Enrico Dalla Valle (2/6, 7/5, 6/4), tra gli applausi del pubblico di casa.

Prosegue senza problemi invece il cammino del francese Valentin Royer, numero 1 del seeding, che ha battuto 6/3, 6/4 il giordano Shelbayh. Successi anche per Bertrand (derby francese contro Erhard) e per il ceco Mrva, che ha eliminato Kirkin al termine di un match tirato.

Domani fari puntati sui pugliesi Andrea Pellegrino, impegnato contro il croato Ajdukovic (tds n.4), e Pierluigi Basile, opposto al francese Marmousez. In campo anche Daniel Evans, ex numero 21 del mondo, che sfiderà l’olandese Sels, e Jacopo Berrettini, fratello di Matteo, atteso nel derby italiano con Andrea Picchione.

«Barletta è casa per me – ha detto Berrettini – e spero sia il punto di partenza per una nuova scalata in classifica. Non faccio proclami, ma voglio tornare a esprimere il mio miglior tennis».

