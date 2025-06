Tennis, Anca Todoni si conferma regina dell’Open delle Puglie a Bari

In finale ha superato l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4 dopo una battaglia di tre ore

Nel giorno in cui il tennis femminile italiano festeggia il trionfo di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio al Roland Garros, Bari celebra la vittoria della rumena Anca Todoni, che conquista per il secondo anno consecutivo l’Open delle Puglie.

In finale la Todoni ha superato l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4, sul campo in terra rossa del Circolo Tennis di via Martinez, confermandosi campionessa del torneo internazionale WTA125.

L’inizio di gara ha visto la Todoni imporre il proprio ritmo, portandosi rapidamente sul 5-2 grazie al break sul 3-1. L’ungherese Bondar ha reagito accorciando le distanze, raggiungendo il 6-5 e chiudendo poi il primo set al tie-break per 7-4, al termine di oltre un’ora di gioco.

Nel secondo set l’equilibrio è rimasto fino al 2-2, prima del nuovo allungo della Todoni che ha strappato il servizio all’avversaria portandosi sul 3-2 e gestendo il vantaggio fino al 6-4, dopo ulteriori 45 minuti di battaglia. Nel terzo e decisivo parziale è stata la Bondar ad allungare sul 4-2, ma la Todoni ha trovato la forza per ribaltare l’andamento del match, infilando quattro giochi consecutivi e chiudendo il set 6-4 dopo oltre tre ore di partita.

«È stata una settimana complicata per i problemi al ginocchio che mi hanno messo ansia – ha dichiarato tra le lacrime Anca Todoni -. Con il passare dei giorni ho ritrovato fiducia e sono arrivata alla vittoria. Bari continua a portarmi fortuna. Non so se tornerò il prossimo anno, spero di giocare a Parigi, ma se non dovesse accadere sarò felice di tornare qui. Grazie al pubblico per il sostegno».

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori. «Questa finale dimostra la crescita del torneo in quattro edizioni. Abbiamo assistito a tennis di altissimo livello per tutta la settimana» ha sottolineato il direttore del torneo Enzo Ormas, ringraziando sponsor e organizzatori per il successo dell’evento.

«Il bilancio è positivo e ci gratifica – ha dichiarato la presidente del Circolo Tennis di Bari Nicoletta Virgintino -. Nonostante il caldo intenso, i match serali e gli eventi post-partita hanno creato un clima di festa che ha coinvolto il pubblico durante tutta la manifestazione».

Sul futuro del torneo è intervenuto anche il vicepresidente nazionale FITP Isidoro Alvisi: «Il WTA di Bari sta diventando un punto di riferimento nazionale. L’obiettivo è farlo crescere ancora, anche con la presenza di giovani italiane pronte ad affermarsi. Intanto va sottolineato il buon risultato della barese Paganetti, semifinalista nel doppio».

