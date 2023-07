Tennis: Al CT Maglie il campionato europeo per squadre Under 18

Dal 2 al 4 agosto, al Circolo Tennis di Maglie torna la Reina Soisbault Cup, campionato europeo per le squadre nazionali di tennis femminile Under 18. Sui campi magliesi, cinque nazioni si contenderanno l’accesso alle finali di Granville in Francia che si disputeranno dal 7 al 9 agosto.

Oltre alla nazionale italiana saranno in campo Grecia, Israele, Slovenia e Spagna. In tutte le rappresentative sono presenti le migliori giocatrici con la più alta classifica nazionale, alcune di loro anche a livello mondiale. Per le giovani tenniste, la Reina Soisbault Cup è l’anticamera della Billie Jean King Cup che dal 2019 ha preso il posto della Fed Cup.

La nazionale italiana presente a Maglie è composta dalla bolognese Federica Urgesi, (ITF 13), la romana Francesca Pace (ITF 33), e la genovese Alessandra Teodosescu (ITF 40). La squadra è capitanata dal tecnico nazionale FITP Daniele Silvestre.

Federica Urgesi, vincitrice agli Australian Open Junior 2023 nel tabellone di doppio, è, insieme a Francesca Pace, reduce da Winbledon come semifinalista sempre nel doppio. La Urgesi, come tante altre campionesse e campioni del tennis italiano, ha già calcato i campi del Circolo Tennis Maglie in occasione del torneo internazionale Under 12 Trofeo Maglio, imponendosi nel tabellone di doppio nella edizione 2017. Alessandra Teodosescu, in coppia con Federica Urgesi, è stata impegnata nell’ultimo ITF Marocco 01A semifinalista nel doppio.

Avversarie da non sottovalutare per le azzurre la spagnola Martina Genìs Salas (ITF 48) e la israeliana Liam Oved (ITF 65), entrambe reduci da Wimbledon.

I sorteggi avverranno all’interno della cerimonia di inaugurazione martedì 1 agosto alle ore 18. Gli incontri prevedono due singoli e un doppio e la finale che deciderà chi sarà la testa di serie in Francia si giocherà nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. L’orario di inizio degli incontri sarà deciso dall’organizzazione il giorno prima.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp