Tennis, a Bari dieci top 100 nel WTA Open delle Puglie

Il conto alla rovescia è già partito. Dal 2 all’8 giugno 2025, infatti, i campi in terra rossa del Circolo Tennis di Bari ospiteranno il torneo ‘WTA 125. L’entry list dell’Open della Puglie è di alto livello, con ben dieci giocatrici in top 100. Tra le protagoniste ci sono l’italiana Lucia Bronzetti, numero 57 del ranking WTA, e la russa Polina Kudermetova, che ha ricevuto una delle quattro wild card per il tabellone principale.

L’Open delle Puglie si giocherà nella seconda settimana del Roland Garros, con le perdenti dei primi turni del torneo parigino che potrebbero aggiungersi al tabellone principale di Bari, per conquistare punti preziosi nella propria classifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author