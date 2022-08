BARLETTA- Si chiama Giuseppe Bifero il tenente colonnello che avrà il comando del nucleo di Polizia economico finanziaria di Barletta, reparto con elevata proiezione info-investigativa, deputato all’esecuzione dei servizi connotati da elevata complessità sotto il profilo tecnico ed operativo e con competenza in tutta la provincia.

Il tenente colonnello Giuseppe Bifero è stato ricevuto dal colonnello Mercurino Mattiace, comandante provinciale, che ha formulato all’ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico

L’ufficiale, 45 anni, napoletano d’origine, si è arruolato nel Corpo nell’anno 1998 e ha frequentato il 101° Corso Trieste III presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, e proviene dal Gruppo di Guidonia Montecelio dove ha ricoperto l’incarico di comandante.

È laureato in scienze della Sicurezza economico finanziaria e, nel corso della carriera, ha prestato servizio in Reparti ad alta proiezione operativa maturando esperienze oltre che professionali in tutti i settori di intervento del Corpo anche in quelli di formazione ed istruzione quale comandante di compagnia presso la scuola Ispettori e Sovrintendenti de L’Aquila.

Subentra al colonnello Giuseppe Dell’Anna il quale, giunto con il grado di Tenente Colonnello nel mese di settembre 2021, ha guidato il reparto sino al mese di luglio 2022 e, a seguito della promozione al grado superiore, è stato assegnato al prestigioso incarico di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza.