“Tendopoli” sulle spiagge baresi: scattano i controlli di Polizia Locale e Capitaneria di Porto

Polizia Locale e Capitaneria di Porto di Bari hanno avviato una serie di controlli congiunti sulle spiagge cittadine per sensibilizzare i bagnanti al rispetto delle regole stabilite dall’Ordinanza Balneare della Regione Puglia 2025.

L’assessora alla Vivibilità urbana, Carla Palone, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, pensati per prevenire comportamenti scorretti e garantire una serena convivenza sulle spiagge, specialmente in vista del lungo weekend di Ferragosto. I controlli si sono concentrati sulle spiagge del litorale nord, a Palese e Santo Spirito, e sul lungomare di San Girolamo, e continueranno anche nei prossimi giorni.

Durante questi controlli, le autorità stanno incontrando centinaia di persone per ricordare che allestire vere e proprie “tendopoli” non solo comporta sanzioni fino a mille euro e il sequestro dell’attrezzatura, ma rende anche più difficile la fruizione degli spazi da parte di tutti.

L’Ordinanza Balneare stabilisce diverse norme per l’uso del demanio marittimo ecco alcuni esempi:

è vietato campeggiare con tende, roulotte o camper al di fuori delle aree autorizzate, così come pernottare sulla spiaggia.

è severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere a terra o in mare, inclusi i mozziconi di sigaretta.

Non è consentito accendere fuochi o utilizzare fornelli, né allestire pic-nic con tavolini e sedie. Tuttavia, è permesso introdurre cibo e bevande per consumo personale.

Dopo il tramonto, è obbligatorio rimuovere ombrelloni, lettini e altre attrezzature dalle spiagge libere.

è vietato transitare o sostare con veicoli, motociclette e ciclomotori sulla spiaggia, a eccezione dei mezzi di soccorso o delle forze dell’ordine.

La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve rimanere libera per il transito e non può essere occupata con attrezzature.

L’obiettivo di questi controlli, come ribadito dall’assessora Palone, è principalmente preventivo, per assicurare che tutti possano godersi l’estate nel rispetto delle regole e dell’ambiente.

