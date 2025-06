Telemedicina in Basilicata, Chiorazzo: ‘Spesi milioni, ma nulla funziona”

“È inaccettabile che, con tutti i fondi investiti, la nostra regione sia ancora ferma al palo”

Oltre 23 milioni di euro stanziati per progetti di sanità digitale e telemedicina in Basilicata, ma i servizi effettivi per i cittadini sono ancora fermi al palo. È la denuncia di Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio Regionale, che insieme a Gianni Viziello, capogruppo di Basilicata Casa Comune, ha depositato un’interrogazione urgente per chiarire lo stato di attuazione degli investimenti.

“È inaccettabile che, con tutti i fondi investiti, la nostra regione sia ancora priva di un sistema di telemedicina funzionante e accessibile. La Giunta regionale ha il dovere di riferire ai cittadini e al Consiglio”, ha dichiarato Chiorazzo.

Secondo quanto riportato, dal 2020 a oggi sarebbero stati stanziati più di 23 milioni di euro per la telemedicina, 12 milioni per il Fascicolo Sanitario Elettronico e 4 milioni per il Fascicolo Sociale. Tuttavia, la Basilicata figura ancora tra le ultime regioni italiane per attivazione dei servizi, con solo il 2% dei cittadini che ha attivato il fascicolo sanitario, contro una media nazionale del 20%.

Nell’interrogazione si chiede alla Giunta di fornire dati puntuali sul numero di televisite, teleconsulti e monitoraggi a distanza effettivamente erogati, oltre che sull’uso delle piattaforme da parte delle aziende sanitarie e sull’esistenza di un sistema di valutazione dell’efficacia.

“È fondamentale sapere se esistano controlli per evitare sovrapposizioni o sprechi tra i vari fondi utilizzati. Il Consiglio deve essere messo nelle condizioni di capire dove siano finiti i soldi pubblici”, ha aggiunto il vicepresidente.

I firmatari chiedono inoltre una relazione dettagliata che documenti fondi stanziati, gare, contratti sottoscritti, operatori coinvolti e risultati conseguiti dal 2020 a oggi. “Non bastano più gli annunci. Serve chiarezza, trasparenza e servizi realmente fruibili per i cittadini”, ha concluso Chiorazzo.

