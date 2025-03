Telefonata tra Trump e Zelensky: “Siamo sulla buona strada”

Un’ora di colloquio definita “ottima” da Donald Trump, quella avvenuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Al centro della telefonata, il confronto avuto da Trump il giorno precedente con Vladimir Putin. Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti si impegneranno ad aiutare Kiev a ottenere maggiori sistemi di difesa aerea dall’Europa.

Zelensky ha parlato di un dialogo “schietto”, esprimendo ottimismo: “Possiamo raggiungere una pace duratura entro l’anno”. Intanto, dal Cremlino arrivano nuove accuse all’Ucraina per la mancata reciprocità nella cessazione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. È stato inoltre annunciato che l’incontro tra Putin e Trump si svolgerà in Arabia Saudita, anche se la data non è ancora stata resa nota.

