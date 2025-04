Telecomunicazioni, UGL: “Segnali concreti per salvare il comparto”

Il confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è concluso con un riscontro positivo da parte dei rappresentanti sindacali del settore telecomunicazioni. Alla riunione con i ministri Adolfo Urso e Marina Calderone, l’UGL ha espresso apprezzamento per le misure messe in campo per sostenere il comparto.

Marcello Fazio, segretario generale UGL Puglia, Marcello Fazio, ha sottolineato l’importanza di un intervento deciso: “La nostra presenza al tavolo ha voluto rimarcare quanto sia strategico il settore TLC, che in Puglia coinvolge circa 10.000 lavoratori. È un segnale anche per quelle aziende che hanno abbandonato il contratto nazionale TLC, peggiorando le condizioni del personale”. Fazio ha inoltre ricordato come “il riconoscimento del CCNL TLC da parte del Ministero debba valere anche per le stazioni appaltanti nella redazione dei bandi pubblici”.

Nel corso dell’incontro, il ministro Urso ha annunciato un pacchetto da 629 milioni di euro destinato alla riorganizzazione del comparto, risorse ritenute fondamentali per accompagnare la transizione digitale. Contestualmente, il Ministero del Lavoro ha avviato un rafforzamento dell’ente bilaterale e si è dichiarato favorevole alla riattivazione del Contratto di Espansione.

Anche Stefano Conti, segretario nazionale UGL Telecomunicazioni, ha espresso soddisfazione per le misure annunciate: “Il riconoscimento del CCNL TLC, l’aumento dei fondi per l’ente bilaterale, il recupero delle giacenze del Fondo Integrazione Salariale e la possibilità di ripristinare i contratti di espansione, rappresentano elementi di fiducia per affrontare problemi strutturali”. Conti ha concluso auspicando un’accelerazione anche sul fronte del rinnovo contrattuale: “La trattativa con le aziende va chiusa al più presto: riguarda centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori”.

Entrambi i rappresentanti sindacali concordano nel definire le recenti mosse del Governo come un passo concreto per avviare una fase di rilancio del settore, da anni al centro di criticità occupazionali e normative.

