Tef 2025, tra innovazione e transizione verde

Roma – Un’importante piattaforma per il dialogo su sostenibilità e innovazione, promuovendo idee e soluzioni per affrontare le sfide ecologiche della città. Questo è Taranto Eco Forum 2025. Il viceministro all’Ambiente Vannia Gava, ha sottolineato come il Governo stia operando su vari fronti, accentuando l’importanza della sinergia tra ambiente e sviluppo. Da lunedì partirà una nuova fase per il risanamento ambientale di Taranto con l’avvio operativo della struttura di supporto al Commissario straordinario per le bonifiche. Taranto, città emblematicamente segnata da sfide ambientali, si trova al centro di questa iniziativa, permettendo di affrontare in modo diretto le problematiche ecologiche e sociali che la caratterizzano

