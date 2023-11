Tecnopolo: Turco, ‘Vittoria per Taranto grazie al M5S’

«Oggi la città di Taranto ha qualcosa da festeggiare. Grazie a un emendamento a mia prima firma, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, al Dl “Proroga termini normativi e fiscali” in discussione al Senato, è stato prorogato il termine per nominare la governance della “Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile” e riconosciuto un ulteriore finanziamento di 500mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Come si ricorderà, il Tecnopolo fu istituito e finanziato nel corso del Governo Conte II: è uno dei risultati del #CantiereTaranto, per la riconversione economica, sociale e culturale del territorio. Si tratta di un incubatore per creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile attraverso grandi investimenti su ricerca scientifica, evoluzione di brevetti e insediamenti produttivi, al fine di originare nuovi posti di lavoro. Il risultato di oggi, con l’inserimento dell’Art. 15-quinquies, conferma la grande attività svolta dal M5S, che però si scontra con i ritardi accumulati dal Governo Meloni per rendere funzionale il Tecnopolo. Adesso, attendiamo anche un riscontro sulla nomina degli organi amministrativi e scientifici, nella speranza che non ci sia alcuna influenza politica, ma si premi il merito scientifico selezionando anche personalità di riconosciuta fame internazionale». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

