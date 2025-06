Tecnica e sport: a Bari lo Stage 2025 per giovani calciatori

La Player Academy Asd rilancia anche per il 2025 il suo tradizionale appuntamento estivo dedicato al perfezionamento calcistico giovanile. Lo Stage di Calcio 2025, riservato a calciatori e portieri di età compresa tra i 9 e i 18 anni, si svolgerà nuovamente a Bari, forte del successo registrato nelle precedenti edizioni.

Il programma prevede sessioni giornaliere di allenamento tecnico e atletico, condotte da un team di professionisti del settore. Lo staff tecnico sarà composto da allenatori specializzati, preparatori fisici, tecnici per i portieri e fisioterapisti, che seguiranno costantemente i giovani partecipanti. Ragazzi e ragazze verranno suddivisi in gruppi omogenei per età e ruolo, così da garantire un percorso formativo personalizzato.

Un elemento distintivo dello stage sarà la presenza per tutta la durata dell’avvocato Valentina Porzia, procuratore sportivo di rilevanza nazionale, che offrirà un ulteriore contributo professionale al progetto.

Lo Stage di Calcio 2025 si articolerà in due distinti periodi: dal 1° al 4 luglio e dal 7 al 10 luglio. Gli allenamenti si svolgeranno ogni mattina, dalle 8.30 alle 13.00, presso il Centro Sportivo Casa Intesa di Bari. Una volta a settimana, inoltre, è prevista una giornata intensiva con doppia seduta di allenamento e pranzo sportivo in loco.

Al momento dell’iscrizione, ciascun partecipante riceverà il kit ufficiale di allenamento firmato Kappa, composto da maglia e pantaloncini. Durante lo stage, lo staff provvederà anche a distribuire la merenda sportiva quotidiana.

Per i partecipanti provenienti da altre città è disponibile una convenzione per l’alloggio all’Hotel Vittoria Park di Bari, con possibilità di usufruire anche di un servizio bus dedicato.

Al termine delle due settimane, gli atleti che si distingueranno per meriti tecnici potranno essere segnalati a società professionistiche, aprendo così la porta a eventuali opportunità di carriera sportiva.

La Player Academy Asd, unica nel suo genere nel Sud Italia, ha la propria sede principale a Bari, con ulteriori sedi operative a Parma, Milano e Torino.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi allo stage o ad altre attività dell’accademia è possibile scrivere all’indirizzo playeracademyasd@gmail.com o contattare il numero 377 39 46 055.

