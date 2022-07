BITRITTO – Dal Barese a Edimburgo. Sarà la compagnia Torre del drago aps di Bitritto ad andare in scena dopo ferragosto durante il Fringe Festival, manifestazione dedicata alle arti tra le più importanti al mondo. La compagnia teatrale di Bitritto proporrà lo spettacolo “Caino – Il figlio del primo” di George Gordon Byron nell’adattamento di Luigi Facchino. Al Fringe spettacoli provenienti da diverse parti del mondo invadono la capitale scozzese e vengono presentati ad un pubblico transnazionale, in varie location della città. I pugliesi saranno in scena nel Paradise in Augustines, una chiesa funzionante che durante il Festival viene adattata per fornire spazi per spettacoli.