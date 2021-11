Il Teatro Curci di Barletta alza il sipario sulla stagione 2021/2022. Presentato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese il calendario che accompagnerà la nuova annata, con tanti nomi d’eccezione che fanno seguito agli eventi già andati in scena nei mesi scorsi, Disfida in primis, e quelli già programmati, come il concerto di Massimo Ranieri.

Presenti all’evento il commissario prefettizio Francesco Alecci, ma anche il coordinatore artistico della prosa Fabio Troiano e il direttore artistico dell’associazione Cultura e Musica Francesco Monopoli. Un evento che accende i riflettori sui numerosi artisti attesi durante la stagione, da Ambra Angiolini a Rocco Papaleo, passando per Francesco Pannofino, Elio, Emilio Solfrizzi e tanti altri.

Comunicati anche i prezzi degli abbonamenti. Il pacchetto per 10 spettacoli di prosa varia dai 110 euro del loggione fino ai 240 euro della platea, per una suddivisione in tre turni per i tre giorni del fine settimana. Prelazione anche per gli abbonati delle scorse stagioni, con particolare riferimento ai rimborsi dovuti alla pandemia, attivi fino al 7 dicembre. Dal 16, invece, sarà aperta anche la vendita per i singoli biglietti. Barletta si prepara a rilanciare l’arte e la cultura attraverso il Teatro Curci, uno dei punti di riferimento nello spettacolo pugliese.