Team Altamura, si riparte da Matteo Lauriola e Michele Di Bari

Dopo la separazione annunciata con Andrea Grammatica, con cui si va verso la risoluzione consensuale dopo l’ottima stagione culminata con la salvezza, il Team Altamura riparte da Matteo Lauriola nel ruolo di direttore sportivo e Michele Di Bari nel ruolo di direttore generale.

Matteo Lauriola, dirigente esperto classe 1965 originario di Manfredonia ha cominciato la carriera proprio nella squadra della sua città, per poi svilupparsi in ambito scouting ad alti livelli: ha ricoperto infatti il ruolo di Responsabile Scouting del settore giovanile del Torino, oltre a lavorare per Lecce e Napoli. Tra le esperienze da direttore sportivo, spiccano quelle con il Carpi in Serie B nella stagione 2017/18 e con il Foggia in Serie C nel 2022.

Al suo fianco ci sarà Michele Di Bari, classe 1984, nominato direttore generale. Anche lui originario di Manfredonia, ha avviato il suo percorso professionale come Segretario Generale nella squadra sipontina, ricoprendo poi lo stesso ruolo in diverse realtà professionistiche come Chieti, Campobasso, Ancona e Virtus Francavilla. È stato Direttore Operativo della Fermana, Direttore Esecutivo del Brindisi e Segretario Generale del Pordenone in Serie B, oltre ad aver lavorato nel settore giovanile del Torino in Serie A. Nella stagione 2019/20 ha ricevuto il prestigioso premio ADICOSP come miglior Segretario Sportivo, a conferma della sua competenza e del profilo altamente qualificato.

