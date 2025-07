Team Altamura, si raffredda la pista che porta a Ernesto Starita

Tempo di calciomercato anche per la Team Altamura, impegnata nella costruzione della rosa in vista della prossima stagione. Con l’addio ormai imminente del tecnico Daniele Di Donato, il club biancorosso si prepara a voltare pagina anche su altri fronti.

Tra i nomi che sembrano destinati ad allontanarsi c’è anche quello di Ernesto Starita. L’attaccante, sondato nei giorni scorsi dalla dirigenza pugliese, appare ora sempre più distante dal progetto tecnico altamurano.

La società è al lavoro per ridefinire l’assetto tecnico e valutare nuovi profili per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato.

